Aston Martin - DBS 770 Ultimate | vera GT con 770 CV

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Potrei dirvi che la DBS 770è l'di serie più potente di sempre. Oppure che è l'ultima della sua specie. O ancora, che i suoi 499 esemplari sono andati a ruba prima ancora che la presentassero (nonostante i prezzi si aggirino attorno ai 400 mila euro). Ma mi limiterò a dire che non ricordo di aver mai guidato un'auto così facile da gestire nonostante la sua stratosferica potenza. Perché sì, ha 770 cavalli, ma sono docili come gli agnellini che popolano i verdi prati delle Midlands, dove ho avuto l'occasione di guidare per un breve (e trafficato) primo contatto l'ultimo gioiello di Gaydon. Del quale, più che la potenza bruta, ho potuto apprezzare il confort, visto che gli inglesi in partenza per il Bank Holiday (la festa nazionale britannica) hanno trasformato le stradine dei piccoli borghi a sud di Birmingham in ...