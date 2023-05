Aspettando i David di Donatello | i look più belli delle ultime edizioni

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Dalla bellezza di Luisa Ranieri all’iconicità di Sophia Loren: tutte le star che hanno impreziosito gli ultimi anni di red carpet deidi. In attesa della 68esima edizione deidi, riconoscimento cinematografico tra i più attesi in Italia, ripercorriamo ipiù glam avvistati sul tappeto rossoprecedenti. L’appuntamento per l’edizione 2023 è stato fissato per mercoledì 10 maggio, in diretta su Rai 1. A condurre la serata è ancora una volta Carlo Conti, ma questa volta ad affiancarlo sul palcoscenico ci sarà Matilde Gioli.di. Crediti: Ansa/Instagram – VelvetMagLa cerimonia, trasmessa dagli studi Cinecittà@Lumina di Roma, si concentrerà sui talenti cinematografici ...