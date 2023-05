Asma | per imparare a curarsi meglio nasce Device4Patients

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Chi ha l’o patologie croniche respiratorie quasi sempre deve seguire una terapia inalatoria, cioè usare uno spray prescritto dal medico per una o più volte al giorno. Questi farmaci però devono essere erogati da un inalatore che cambia a seconda del tipo di molecola utilizzata, e spesso richiedono un distanziatore da comprare separatamente in farmacia per assiche il principio attivo arrivi precisamente a bronchi e polmoni e non si fermi nel cavo orale. Ecco perché curare l’non sempre è una cosa semplice, soprattutto nel caso di bambini o di pazienti anziani o non autosufficienti. Inalare il farmaco in modo preciso è tutt’altro che semplice, e l’efficacia della cura e quindi il benessere dipende molto da questo gesto. Per aiutare i pazienti nel corretto utilizzo dei device, l’Associazione ...