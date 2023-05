. Si è svolto questa mattina al Teatro Mediterraneo dil'evento 'Riciclando la Moda', il contest promosso ed organizzato danell'ambito del programma di informazione e di sensibilizzazione per la riduzione e la separazione dei rifiuti 'Educambiente'. All'iniziativa, dedicata agli Istituti scolastici di ogni ...Si è svolto stamattina, al teatro ' Mediterraneo ' di, l'evento ' Riciclando la Moda ', il contest promosso ed organizzato danell'ambito del programma di informazione e di sensibilizzazione per la riduzione e la separazione dei rifiuti ' Educambiente '. All'iniziativa, dedicata agli istituti scolastici di ogni ......"Idonei del concorso per raccolta e spazzamento2022". Proponente: Consigliera Alessandra ... Ordine del Giorno PG/2023//337908 del 20/04/2023 avente ad oggetto: "Festival di". Proponente: ...

Asia Napoli, Riciclando la Moda: in passerella per abiti sostenibili 2a News

Una settimana al lavoro in maniera attenta per presentare all'Italia una Napoli perfettamente pulita e senza erbacce nella giornata della tappa del Giro d'Italia che domani attraverserà il centro e la ...NAPOLI - Una settimana al lavoro in maniera attenta per presentare all'Italia una Napoli perfettamente pulita e senza erbacce nella giornata della tappa del ...