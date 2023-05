Ascolti tv martedì 9 maggio | Imma Tataranni | Eurovision | Real Madrid-Manchester City | Dimartedì

(Di mercoledì 10 maggio 2023)tv2023: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,2023? Su Rai 1 è andato in ondaTararanni 2. Su Rai 2 la semifinale diSong Contest. Su Rai 3 Cartabianca. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su Canale 5. Su Italia 1 Le Iene. Su La7 Di. Ma chi ha totalizzato iritv2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.tv2023, ...

... dopo che la scorsa riunione non aveva sciolto il nodo della Guardia di Finanza (intanto... che il bilancio 2022 è stato chiuso con un preoccupante indebitamento; che la crisi di...Le ultime quattro puntate della stagione andranno quindi in onda daa venerdì, sempre alle ... Una scelta che - nonostante gli ottimie i risultati decisamente soddisfacenti, con punte ...... il programma campione d'del pomeriggio di Canale 5 si ferma ancora. Ecco il motivo e ... Peraltro le prossime registrazioni saranno le ultime di questa edizione che tornerà in onda da9 ...