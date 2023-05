Ascolti tv | la Champions vince la prima serata

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 10 maggio 2023) (Adnkronos) – La semifinale diLeague tra Real Madrid e Manchester City, trasmessa ieri da Canale 5, è stato il programma tv più seguito delladi martedì, con 5.020.000 spettatori e il 23.2% di share. Al secondo posto, la replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore su Rai1, con 2.298.000 spettatori e il 16.2% di share. Terzo piazzamento per lasemifinale dell’Eurovision Song Contest 2023 su Rai2, con 1.824.000 spettatori e l’8.6% di share. Un ascolto di tutto rispetto, tenuto conto della concorrenza dellae non confrontabile con lo scorso anno quando anche le semifinali andarono su Rai1 (5.507.000 spettatori, share 27%) per l’edizione ospitata dall’Italia a Torino né con il 2021 quando le semifinali andarono su Rai4 (535.000 spettatori, share 2,24%). Un ...