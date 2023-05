Ascolti tv e dati Auditel martedì 9 maggio | la Champions League batte l' Eurovision | Le Iene e Imma Tataranni

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Rai 3, Tg Regione : 2.125.000 spettatori (13,5%);. Rai 3, Blob : 916.000 spettatori (5,1%);. Rai 3, ... La7, Lingo ? Parole in gioco: 250.000 spettatori (1,8%);. La7, Lingo ? La prima sfida: 165.000 ...

del preserale .tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 9 maggio: domina la Champions League. Di seguito, ecco idella prima serata con il numero dei telespettatori e il ...DayTime Pomeriggio, idel 9 maggio 2023 RAI 1 Oggi è un altro giorno : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %. Il paradiso delle signore : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share. La ...Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli. Su Rai 1 la fiction in replica ' Imma Tataranni Sostituto Procuratore La doppia vita di Mister E' conquista .000 spettatori pari al % di share. Per Rai 2 l'evento musicale ' Eurovision Song ...

Ascolti tv e dati Auditel lunedì 8 maggio, Un passo dal cielo chiude in crescita, battuta L'isola dei famosi Virgilio Notizie

Quasi 3 italiani su 10 hanno ascoltato audiolibri e podcast nel 2023 per un totale che sfiora i 17 milioni (16,9 milioni) di persone. (ANSA) ...Ascolti tv 9 maggio 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ...