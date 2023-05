ASCOLTI TV 9 MAGGIO 2023 | REAL-MANCHESTER 23 | 2% | IMMA TATARANNI 16 | 2% | LA SEMIFINALE DELL’ESC 8 | 6% | LE IENE SHOW 9 | 9% | IL GIRO

(Di mercoledì 10 maggio 2023)TV 9· Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – 705 16.30Storie Italiane – 692 16.90Giorno della Memoria Vittime Terrorismo – 563 11.50È Sempre Mezzogiorno! – xTg1 + Tg1 Ec. – x + xPres. Oggi è un Altro Giorno – 1687 14.30Oggi è un Altro Giorno – 1823 17.50Sei Sorelle – 1126 13.20Pres. Vita in Diretta – 1524 17.80Vita in Diretta – 1935 20.50L’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xCinque Minuti + Affari Tuoi – x + 4913 22.10– 2928 16.20Porta a Porta + Viva Rai2! – x + x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – 1032 23.20Mattino 5 News – 907 22.30Forum – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xUomini e Donne – x + xAmici + Isola – xUn Altro Domani – xPres. Pomeriggio 5 – ...

... Ellen Allien arriverà venerdì 122023 nello storico locale milanese con l'opening act ... che pezzo 'Ascensore'! Le altre canzoni, scelte tra oltre 250, tutte seconde alla pari 'Ma ...Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli. Su Rai 1 la fiction in replica ' Imma Tataranni Sostituto Procuratore La doppia vita di Mister E' conquista .000 spettatori pari al % di share. Per Rai 2 l'evento musicale ' Eurovision Song ...Lo incontriamo in occasione dei suoi 90 anni compiuti lo scorso 3. Per il compleanno ha ... La trasmissione stava chiudendo per glibassi. Arbore e Boncompagni mettevano solo i dischi. ...

Ascolti tv e dati Auditel lunedì 8 maggio, Un passo dal cielo chiude in crescita, battuta L'isola dei famosi Virgilio Notizie

Ascolti tv 9 maggio 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...