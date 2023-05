ASCOLTI TV 9 MAGGIO 2023 | REAL-MANCHESTER 23 | 2% | IMMA TATARANNI 16 | 2% | LA SEMIFINALE DELL’ESC 8 | 6% | LE IENE SHOW 9 | 9% | IL GIRO 8 | 2%+15 | 8%

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 10 maggio 2023)TV 9· Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 3188 38.04 PT – 8147 37.44 24 – 3308 39.48 PT – 8783 40.36 Tg1 Rassegna Stampa – 290 10.47Tg1 – 849 17.04Tg1 Mattina – 563 11.52UnoMattina – 705 16.34Storie Italiane – 692 16.94Giorno della Memoria Vittime Terrorismo – 678 13.27È Sempre Mezzogiorno! – 1660 16.83Tg1 + Tg1 Ec. – 3111 25.36 + 2458 20.19Pres. Oggi è un Altro Giorno – 1687 14.31Oggi è un Altro Giorno – 1823 17.48Sei Sorelle – 1126 13.22Pres. Vita in Diretta – 1524 17.82Vita in Diretta – 1935 20.54L’Eredità – 2955 25.33L’Eredità – 4173 28.33Tg1 – 4517 24.73Cinque Minuti + Affari Tuoi – 4497 22.70 + 4913 22.14– 2928 16.16Porta a Porta + Viva Rai2! – 538 9.16 + 238 8.73 Prima Pagina – 643 19.11Tg5 – 1192 24.10Mattino 5 News – 1032 ...