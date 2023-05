I rappresentanti della Joya avrebbero infatti sondato il terreno con, Aston Villa , Chelsea , Manchester United , Newcastle e Tottenham anche se nessuna di queste squadre avrebbe veramente ...City -4 - 1 CALCIO - LA LIGA 19:30 A. Madrid - Mallorca 3 - 1 19:30 Getafe - UD Almería 1 - 2 22:00 Celta - Elche 1 - 0 22:00 Rayo Vallecano - Barcellona 2 - 1 BASKET - EUROLEAGUE 19:00 ...Così si fanno sentire ledi Premier League, con diversi club decisamente interessati all'esterno. Secondo quanto rivelato da Mundo Deportivo , d'oltremanica si sarebbe fatto vivo l'di ...

Arsenal, sirene tedesche per Xhaka | Mercato Calciomercato.com

Sirene dalla Premier League per Josip Sutalo. Il difensore della Dinamo Zagabria potrebbe partire nella prossima sessione di calciomercato. Secondo quanto ...In bianconero dal 2019, a fine stagione si potrebbe trattare di un 'adieu' definitivo per il centrocampista francese: occhi puntati dalla Premier ...