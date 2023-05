Ardea Topi alla scuola di via Varese | Il Sindaco rassicura | “Nessun allarme”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 10 maggio 2023)– Ildi, Maurizio Cremonini, intendere la popolazione scolastica e la cittadinanza tutta riguardo alle segnalazioni relative all’avvistamento di un roditore nel plesso scolastico di via. In particolare, una Società specializzata, in aggiunta ai normali controlli che vengono eseguiti con cadenza ciclica, ha provveduto a un intervento straordinario di derattizzazione con posizionamento di esche all’esterno dell’edificio, oltre a trappole di cattura all’interno dello stabile. Contestualmente, sono stati effettuati anche dei monitoraggi all’esterno con la sostituzione delle esche deteriorate e sono state eseguite delle minuziose verifiche all’interno del plesso, a seguito delle quali non è stata rilevata la presenza di escrementi di topo. “Allo stato attuale – precisa ...