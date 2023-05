Arbitri 35esima giornata | Juventus-Cremonese a Chiffi | Bologna-Roma a Orsato

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Sarà Fabio Maresca a dirigere Lazio-Lecce, anticipo delladi serie A in programma venerdì 12 maggio alle 20.45. Con il fischietto della sezione di Napoli ci saranno gli assistenti Costanzo e Passeri, il quarto ufficiale di gara Sacchi e gliVar Fabbri e Longo. Sabato tre anticipi: alle 15 Salernitana-Atalanta (arbitra Piccinini di Forlì), alle 18 Spezia-Milan (Doveri di) e alle 20.45 Inter-Sassuolo (Marcenaro di Genova). Tra le gare di domenica alle 15 Monza-Napoli (Cosso di Reggio Calabria), alle 18di Schio) e alle 20.45di Padova) LAZIO – LECCE Venerdì 12/05 h. 20.45 MARESCA COSTANZO – PASSERI IV: SACCHI VAR: ...

Il designatore arbitrale della Serie B ha comunicato ufficialmente glidellagiornata del campionato Il designatore arbitrale della Serie B ha comunicato ufficialmente glidella 32esima giornata del campionato italiano di calcio. Ascoli - ......" afferma l'Associazione " di semplici errori di interpretazione o discrezionali degli, ma ... Per quanto riguarda il caso che ha scatenato le polemiche durante lagiornata di Serie A, fa ...Il designatore arbitrale della Serie B ha comunicato ufficialmente glidellagiornata del campionato Il designatore arbitrale della Serie B ha comunicato ufficialmente glidella 32esima giornata del campionato italiano di calcio. Ascoli - ...

Serie A, arbitri 35esima giornata: Inter-Sassuolo affidata a Marcenaro, al VAR ci sarà Di Martino Fcinternews.it

La designazione per la 35esima giornata Sono ufficiali le designazioni arbitrali per la 35esima giornata di Serie A. Bologna-Roma è stata affidata alla direzione di Orsato. Assistenti Meli e Alassio, ...Sudtirol-Genoa 0-0, voci Gilardino (“Punto importantissimo, adesso testa all'Ascoli”) e Bisoli (“Abbiamo giocato bene”) - picenotime.it - IT ...