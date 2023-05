Aprilia | Premio Nazionale “Un’opera per Annalisa” vinto dagli studenti di 2B dell’IC Garibaldi

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Un’esperienza forte e toccante quella dei ragazzi di 2B dell’I.C. ‘’ diche il giorno 5 maggio hannoilper’ ricevuto dalle mani del Dirigente Scolastico Professor Bellazzi, membro della Fondazione Polis. Il Concorso, promosso dall’Associazione ‘Durante’ in collaborazione con la Fondazione Polis e l’USR Campania del Ministero dell’Istruzione, in occasione della sua IV edizione ha voluto ricordare così la meravigliosa adolescente, vittima il 27 marzo del 2004 di un agguato camorristico nel quartiere Forcella di Napoli. La 2B, guidata dalla Prof.ssa Enza Parisella, ha ottenuto il primocon un toccante video che ha ripercorso l’ultimo giorno di vita della ragazza. ...

La pioggia rischia di frenare le ambizioni dei piloti ufficiali della casa di Noale a Le Mans nel quinto atto della MotoGP 2023