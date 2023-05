ANM Napoli | un biglietto urbano per lo Scudetto 2023 | foto e dettagli

Leggi su cultweb

(Di mercoledì 10 maggio 2023) L’Anm aha deciso di produrre uncelebrativo per lodella squadra azzurra. L’azienda, insieme al Comune di, festeggia la storica vittoria del terzo titolo della squadra campana. Il ticket sarà in vendita in 500mila copie a partire direttamente da martedì 16 maggio. L’Azienda Napoletana Mobilità (Anm) ha deciso così di celebrare il traguardo storico raggiunto dalla squadra di Luciano Spalletti che ha riportato il titolo nella città del Sole 33 anni dopo l’ultima volta. Ilsarà valido su tutte le linee Anm e cioè la Linea 1 della metropolitana, autobus e funicolari. Il ticket costerà 1,20 euro come gli altri e sarà valido per una corsa singola. La città è in festa ...