Ancora morti in bicicletta a Milano ma l’assessora non dice né fa nulla | la misura è colma

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Dal giorno esatto in cui ho finito di studiare e ho iniziato a lavorare, sono sempre stato affascinato da quante persone si dimostrassero inadatte a ricoprire il loro ruolo e di come, nonostante la propria inettitudine, queste continuassero a ricoprirlo. Pensavo fosse una sensazione solamente mia, finché, non ricordo come, né quando, incappai nel cosiddetto Principio di Peter, la tesi sostenuta da uno psicologo canadese (Laurence J. Peter, appunto) secondo la quale, “in una gerarchia, ogni dipendente tende a salire di grado fino al proprio livello di incompetenza”. Il motivo di fondo è che quando uno è bravo, questo viene promosso continuamente fino a quando non raggiunge il punto oltre quale non può più essere promosso perché non è abbastanza bravo per un’ulteriore promozione. Alla luce di questo, è facile comprendere perché alcune cose non funzionino: perché a farle funzionare sono ...