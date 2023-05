Ancora allerta meteo rossa in una regione | gialla in altre 12

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Ilnon dà pace all’Emilia-Romagna che a una settimana dall’alluvione che ha provocato due vittime, colpendo diversi comuni con danni a strade e case finite sott’acqua, deve fare i conti con il maltempo che imperversasu buona parte del territorio. Per laè stata diffusa nuovamente l’dalla Protezione civile, che ha diramato l’per12 regioni.in Emilia-Romagna L’emergenza maltempo in Emilia-Romagna, che avevamo riportato qui, che ha portato a danni stimati ad oggi già in almeno un miliardo di euro, non èfinita. Sul solco del bollettino di mercoledì 10 maggio, il Dipartimento ha ...

Inizialmente prevista fino alla mezzanotte di oggi 10 maggio, l'è stata prolungata anche per domani, giovedì 11 maggio, quando sonopreviste deboli piogge. Tuttavia, viste le ...Fino alle 9 di domani l'Gialla riguarda tutta la Campania. Da quell'ora fino alle 16 la ... Si prevedonopossibili ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'

Ancora allerta rossa in Romagna per le piene dei fiumi Dire

Tutte le zone ad alta criticità per rischio idraulico e idrogeologico. Allerta massima in Emilia-Romagna e Veneto ...Non si ferma l’emergenza maltempo in Emilia-Romagna iniziata con l’alluvione di una settimana fa: diramata una nuova allerta rossa.