“Anche le mamme hanno diritto al piacere” | la campagna di Control che sfida la censura

(Di mercoledì 10 maggio 2023) “La mamma non si tocca. O forse sì”. Questo è lo slogan cheItalia ha deciso di utilizzare per la sua ultima, dal titolo Happy Mother’s Day e che sta già facendo non poco discutere. A corredo c’è un’immagine piuttosto eloquente, ma che non tuttigradito: un dildo rosa e una donna mentre prova. Il progetto prevedeva il lancio sui cartelloni pubblicitari e sui social in vista della Festa della Mamma (14 maggio), ma è stata considerata inadeguata. Ed è proprio per questo l’azienda che produce profilattici e sex toys l’ha definita “la pubblicità che non vedremo sui cartelloni pubblicitari“. L’intento era quello di provare ad abbattere un tabù che appare ancora oggi difficile da sconfiggere, quello relativo alfemminile, che dovrebbe essere vissuto liberamente e a ...