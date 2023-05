(Di mercoledì 10 maggio 2023)Rete 4, ore 16.40. Con Rock Hudson, Doris Day e Tony Randall. Regia di Delbert Mann. Produzione Usa 1961. Durata: 1 ora e 47 LA TRAMA Una delle più divertenti commedieanni 60, spedì Doris Day e Rock Hudson in vetta alla classifica delle moneymakers stars (le stelle che fanno incassare di più). Lui (un fascinoso playboy) e lei (una bionda per benino) sono due agenti pubblicitari che da tempo si danno battaglia per accaparrarsi i migliori clienti. Ma non si sono mai incontrati. Un giorno lui aggancia lei sotto falso nome. Quando lei lo scopre è la guerra (sentimentale e professionale) senza quartiere.Poi la nascita di un bimbo metteo a posto. PERCHÈ VEDERLO Perché lanonun. ...

...In questi versi Gibran ci spiega che noi genitori possiamo trasmettere ai figli il nostro, ma ... "Perché la vita nonindietro, e non si ferma a ieri." In questi versi Gibran vuole ...... spiega che " si è di fronte ad una situazione decisamente complessa che va al di là dell'e ... come detto, di tanto in tanto sparisce e poi) invitando turisti e curiosi a non cercarne le ...Madi botto quando un ragazzotto entra nella sua compagnia. Il motivo è che il ragazzotto è ... Tra autore e attrice è grande, benedetto dalla regina Elisabetta che ha capito tutto. PERCHE'...

"Amore ritorna", una commedia degli equivoci che tutt'oggi non perde un colpo Liberoquotidiano.it

Il prossimo 16 maggio si torna sul set. Una data importante per gli amanti della serie televisiva Mare Fuori arrivata alla sua quarta stagione (si concluderà solo alla sesta). E Chi, ...Nel loro buen retiro, dove la giornalista tv era solita sfoderare topless imperdibili, la coppia ritorna a festeggiare la passione. Sposati dal 1995 e genitori di tre figli, la conduttrice e il sindac ...