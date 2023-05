Amici | Wax risente i genitori dopo 8 mesi | la reazione commovente | il video

(Di mercoledì 10 maggio 2023) (Nelin alto, la sorpresa a Wax) La finale si avvicina e per questo lo staff didecide di organizzare per i concorrenti alcune sorprese che possano incoraggiarli. Su tutti a fare il giro della rete è quella di Wax, cantante 21enne, che riceve due lettere scritte direttamente da mamma...

Ad22ha avuto una bellissima sorpresa. Il cantate ha potuto incontrare, anche se con il divisorio, i suoi genitori. In primis ha ricevuto un messaggio della madre, poi uno del padre. Per ...I genitori disi riuniscono per il figlio: momento straziante nel talent Se già con il vocale ...a lui stanno cambiando anche le vite dei genitori e poi la mamma e il papà dell'allievo di22 ...Regolamento della Finale di22: come votare e come funzionano le sfide Mentre gli allievi si ... I quattro allievi finalisti, Isobel, Mattia e Angelina , inoltre, non gareggeranno tutti ...

Wax riceve una sorpresa prima della finale di Amici, incontra i genitori dopo 8 mesi: Non ci credo Fanpage.it

Wax riceve la sorpresa dei genitori e rimane sconvolto: "Questa è tosta" Il passato dell'allievo di Arisa è ormai noto a tutti anche se lui non ha mai ...Doppia sorpresa per Wax alle porte della finale di Amici. Il cantante ha ricevuto un messaggio da parte dei genitori e ha potuto poi incontrarli in ...