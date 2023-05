Amici | ex cantante cambia nome e fa il botto su Spotify | numeri pazzeschi

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Ad16, l’edizione cui partecipò nel lontano 2017, lei si faceva chiamare con ild’arte Shady (derivato dal suo vero, Shady Fatin Cherkaoui) e non fu molto fortunata. La giovane, infatti, arrivò sì all’ambita fase del Serale, ma venne eliminata quasi subito e di lei non si parlò qui. Ma non certo perché non ha avuto successo, anzi. A differenza di molti altri allievi cantanti discomparsi letteralmente nel nulla dopo la fine del talent, Shaty oggi vanta quattro milioni di streaming al mese su. Semplicemente si è fatta conoscere con und’arte diverso, ovvero Shibui.16, che fine ha fatto Shady? In pochi si ricordano di Shady, lache ha preso parte alla 16esima edizione ...