American Gangster | su Canale 20 Mediaset | trama e cast del film in onda stasera 10 maggio

American gangster, la vera storia del narcotrafficante

Al di là degli errori e delle modifiche fatte da Ridley Scott, American gangster è un film tratto da una storia vera ...Trama: New York, anni 70. In seguito a una sanguinosa lotta di potere Frank Lucas (Denzel Washington) ottiene il controllo dello spaccio ad Harlem. Sulle sue tracce si mette la squadra narcotici capi ...