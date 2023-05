Ambra Angiolini | il doloroso ricordo del suo passato emoziona tutti | “Un cancro dell’anima”

(Di mercoledì 10 maggio 2023) L’attrice e conduttriceha parlato del suo, difficile e, dal quale ne è saputa uscire. Oggi è una grande attrice, ha preso parte a diversi film e condotto molti spettacoli. In, però,, ha vissuto un periodo molto difficile, dal quale però ne è saputa uscire, anche e soprattutto grazie all’amore della figlia Jolanda.ha parlato del suo(Instagram) – Grantennistoscana.itha rilasciato una lunga intervista a 7, il settimanale de Il Corriere della sera molto intima, dove ha parlato a cuore aperto di una situazione che ha vissuto in prima persona. Il suoinfatti è stato ...

... un maestro della televisione che ha lasciato alla storia programmi come Bandiera Gialla, Alto Gradimento, Non è la Rai e contribuito all'ascesa di volti noti dello spettacolo come, ...... il programma che ha reso celebre una giovanissima. "Era intelligentissima, si è visto poi dalle svolte di carriera che ha avuto. Mi ricordo quando, vessata dalla stampa, piangeva in ...Quando le si domanda se fosse vero chea Non è la Rai ripetesse le parole che Gianni le diceva nell'auricolare, Barbara svela: " Chiaro: aveva 15 anni. Ma era intelligentissima , si è ...

Gianni Boncompagni, la figlia Barbara: «Ambra piangeva in camerino, come una Barbie. Gerini e Ferrari, le fida leggo.it

Non potevamo non dare questa notizia che, ripresa da quotidiani e siti, sta generando commenti di ogni tipo. Ebbene sì! Il tema è oggetto di teorie a ...Gianni Boncompagni ha avuto storie con donne bellissime: Isabella Ferrari, Claudia Gerini. «Papà era zero autocelebrativo. Quando volevano intervistarlo diceva: che noia. Una volta, ...