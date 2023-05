Altro che precarietà | in Italia l’83 per cento dei contratti è a tempo indeterminato

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Al direttore - Nel discorso di Jake Sullivan, pubblicato sabato sul vostro giornale, traspare il grande rimpianto della politica americana degli almeno ultimi dieci anni: la mancata integrazione di paesi autoritari nel mondo democratico quale conseguenza diretta della loro integrazione nell’economia globale. E in special modo, la delusione per l’assenza di ogni spinta in tale direzione da quel ceto medio formatosi in quegli stessi paesi proprio grazie al libero mercato e all’iniziativa privata, accompagnato dalla preoccupazione per le conseguenze politiche di un regresso della stessa area sociale inoccidente. Una delusione, viene da dire però, alquanto sorprendente, almeno per noi europei che abbiamo potuto analizzare da vicino la transizione della Spagna. Un merito vantato dal franchismo infatti, e fondatamente, va riconosciuto, fu la creazione di un ceto medio moderno. Questo non fu ...