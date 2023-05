Alpine A290_ | la sportiva elettrica arriverà nel 2024

DEBUTTO NEL 2024_β è lunga 4,05 metri per una larghezza di 1,85 metri e un'altezza di 1,48 metri. La concept car poggia sulla piattaforma CMF - B EV specifica per le elettriche di ..._ è stata presentata a Bristol. Anticipa la nuova era, solo elettrica , dello storico Marchio sportivo di Renault . Il modello di serie derivato dal prototipo arriverà nel 2024 : la vettura ..._, la prima hot - hatch figlia della strategia Renaulution Il piano Renaulution definito da Luca de Meo, Ceo del gruppo Renault, prevede oltre alladefinitiva altri due modelli a ...

Guardatela bene, perché l'Alpine A290 sarà così Veloce

