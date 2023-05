Alpine - A290_ | anteprima della sportivetta elettrica

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Piccola, sportivissima ed. così che si presenta la nuova compatta dell'chiamata A290 (e nata sulla baseR5 Prototype), che vedremo su strada nel 2024. Componentistica raffinata, dettagli di stile, ma soprattutto la promessa di tanto divertimento alla guida, come assicurano i collaudatori del marchio francese. Abbiamo visto dal vivo la concept, base di partenza, non troppo lontana, del modello che vedremo in serie. Arriva nel 2024. Partiamo dalla notizia che laha in programma di mettere in commercio la sua nuova gammache sarà composta da una crossover, una sportiva (la sostitutaA110) e da una piccola di segmento B. Proprio quest'ultima sarà la prima ad aprire le danze nel 2024. Si chiama A290 , nasce su base Renault 5, come detto, ed è ...

... fanno sapere dall'' In un'epoca in cui la decarbonizzazione diventa fondamentale nel settore automobilistico,_ è più di una show - car. È l'incarnazione della grande ambizione e ...Gli esterni In termini di dimensioni , la nuova_β è lunga 4,05 metri per una larghezza di 1,85 metri e un'altezza di 1,48 metri. Prestazioni e aerodinamica sono i due elementi che ...DEBUTTO NEL 2024_β è lunga 4,05 metri per una larghezza di 1,85 metri e un'altezza di 1,48 metri. La concept car poggia sulla piattaforma CMF - B EV specifica per le elettriche di ...

Guardatela bene, perché l'Alpine A290 sarà così Veloce

Meglio fare in fretta, se cercate un hard disk molto capiente: oggi il già super venduto Seagate Exos X18 da 16 TB perde altri 30€ dal già scontatissimo prezzo precedente. Non c'è tanto da pensarci: d ...Torna in disponibilità limitata il miglior tablet sul mercato per rapporto qualità prezzo: 10 1920x1200 pixel, 10GB+128GB e anche LTE Dual SIM! Meglio affrettarsi perché finiscono in fretta oppure sal ...