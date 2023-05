Alperia | approvato bilancio 2022 | ricavi a 3 | 6 mld

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 10 maggio 2023) (Adnkronos) – Il consiglio di sorveglianza dihaieri ildi esercizio al 31 dicembredella Società e ilconsolidato al 31 dicembredel Gruppo, i cui progetti sono stati predisposti ed approvati dal Consiglio di Gestione della Società in data 30 marzo 2023. L’esercizio chiude concomplessivi pari a 3,6 miliardi di euro, ebitda pari a 272 milioni e investimenti pari a 167 milioni. In tale occasione, il Consiglio di Sorveglianza, a fronte di un utile netto diSpa pari a circa 34,2 milioni di euro, all’esito di attenta valutazione, ha altresìla proposta del Consiglio di Gestione in merito alla destinazione dell’utile dell’esercizio ...