Almanacco del 10-05-2023 ore 07 | 30

(Di mercoledì 10 maggio 2023)del giorno è martedì 9 maggio Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San pacomio Abate non si fa risalire il nome Paco che ha avuto origine come soprannome di San Francesco d’Assisi deriva da un abbreviazione del latino Pater comunitas cioè padre della comunità titolo che fa riferimento alla sua fondazione l’ordine Francescano il proverbio si dice il maestrale salta addosso e non fa male sono nati oggi over Carter Francesco Baracca Claudio Lotito Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi e allora buon compleanno a Giulia a Katia a Brunella buonissima giornata a voi salutiamo Silvia e Mauro salutiamo anche Laura Lori porta Lory buonissima giornata anche Antonio Giuseppe che onderod ci scrive dall’estero beato lui Davide già pronto Mi sembra di aver visto anche la nostra sarà questa questa giornata è già pronta anche lei ...