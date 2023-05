Allerta rossa per maltempo in molte regioni | quali sono

... al Nord - Ovest stanno arrivando le piogge necessarie per l'agricoltura, ma anche per evitare il razionamento dell'acqua potabile; purtroppo in Emilia Romagna, invece, l'ricorda il ...... al Nord - Ovest stanno arrivando le piogge necessarie per l'agricoltura, ma anche per evitare il razionamento dell'acqua potabile; purtroppo in Emilia Romagna, invece, l'ricorda il ...Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi,arancione su buona parte dell'Emilia - Romagna . È stata inoltre valutatagialla ...

Piogge, allerta rossa a Bologna: «Uscite di casa solo se necessario» Corriere

Bologna, 10 maggio 2023 – Allerta meteo rossa in Emilia Romagna: pronti a evacuare. E torna l’incubo di un’altra alluvione, dopo quella di una settimana fa. Gli argini e le frane sono monitorate giorn ...Il Primo Maggio, puntuale, arrivò il primo ciclone con piogge torrenziali associate all’alluvione in Emilia Romagna tra il 2 ed il 3. Da quei giorni, il tempo non è mai migliorato in modo deciso, ...