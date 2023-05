Allerta maltempo A rischio 14 regioni

(Di mercoledì 10 maggio 2023) AGI - L'arrivo di una perturbazione atlantica determinerà, nelle prossime ore, un progressivo peggioramento del tempo, con precipitazioni da sparse a diffuse su gran parte del Paese, risultando più persistenti sullesettentrionali, e a carattere intermittente, ma anche sotto forma di rovescio o temporale, su gran parte delledel Centro-Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con lecoinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Mercoledì #10maggio#ROSSA e #ARANCIONE meteo-idro in Emilia-Romagna#GIALLA in 14? In arrivo piogge e temporali al Nord e al Centro-Sud, leggi l'avviso meteo del #9maggio https://t.co/llic0u7q6U ...

Un nuovo ciclone, nelle prossime ore, porteràal Centro - Nord con piogge e temporali localmente anche intensi: desta preoccupazione con la massimala situazione idrogeologica dell'...A causa del, a scopo precauzionale la Provincia di Modena dispone la chiusura al transito veicolare e ... Secchia e Tiepido) per l'intero tragitto dei percorsi, a causa dell'meteo ...Per oggi, mercoledì 10 maggio, la Protezione civile ha emanato un'rossa per rischio idrogeologico in Emilia Romagna,, non solorossa in Emilia Romagna: le regioni più a rischio L'arrivo di una perturbazione atlantica , informa il Dipartimento, determinerà nelle prossime ore un progressivo ...

Allerta Meteo, l’Aeronautica Militare avverte: “forte maltempo oggi e domani in 7 regioni” MeteoWeb

Torna il maltempo sull'Italia con forti piogge in gran parte della penisola. Occhi puntati sull'Emilia Romagna, già colpita dalle alluvioni la scorsa ...(Adnkronos) - Il maltempo non molla la presa sull'Italia, con un treno di cicloni a maggio, come non si vedeva da molti anni, spiegano gli esperti del sito www.iLMeteo.it. Il primo maggio è arrivato i ...