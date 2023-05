Alla parata militare

(Di mercoledì 10 maggio 2023) – la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #putin #9maggio #celebrazione #russia #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... e in generale per il conflitto in corso, si sono fatte sentire sulladi quest'anno per il V ... mafine vincerà. Giornata della Vittoria, Putin: "È stata lanciata una guerra contro la ...Ladi martedì si è svolta senza incidenti, sebbene sia stata molto più ridotta rispetto agli ... Il discorso dello zar ha puntatoinvasione dell'Ucraina che lui ha accostatovittoria ...E l'unico carro armato dellaera un T - 34 vintage in forza ad 'un'unità cerimonialè'. '... Se riusciremo a liberare i nostri territori con questa controffensiva, allorafine direte, sì, è ...

Il discorso di Putin alla Giornata della Vittoria: "L'Occidente ci ha dichiarato guerra" la Repubblica

Sasa Marinkovic, direttore marketing della divisione gaming di AMD, ha condiviso un grafico che evidenzia la superiorità prestazionale della Radeon RX 6800 XT in rastering rispetto alla NVIDIA GeForce ...In occasione della ventesima occasione del "Premio Gianni Brera - Sportivo dell'anno", l'ex dirigente del Milan, Ariedo Braida ha parlato del percorso in Champions League dei rossoneri. Lo stesso Brai ...