Alessandra Mussolini vs Instagram | Non posso aprire account con mio cognome

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Bruxelles, 10 mag. - (Adnkronos) -denuncia di non poterunsucon il proprio, perché il social network lo considera non allineato con la propria policy. Lo ha denunciato la stessa vice capodelegazione di Forza Italia al Parlamento Europeo, parlando ai giornalisti a Strasburgo, a margine della plenaria. "Voglio denunciare quello che sta succedendo - ha detto-, io è da ieri che sto tentando, per lavoro, perché ormai le piattaforme comesono fondamentali per lavorare, diuncon ''. E me lo blocca. Ho dovuto fare una foto, per far vedere un codice e la ...