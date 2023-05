Alessandra Mussolini vs Instagram | Non posso aprire account con mio cognome

(Di mercoledì 10 maggio 2023)denuncia di non poterunsucon il proprio, perché il social network lo considera non allineato con la propria policy. Lo ha denunciato la stessa ...

La denuncia: "Non lo accettano per la policy della community. Ho messo 'Gramsci' e 'Berlinguer' e così me lo prendono, è pregiudizio"denuncia di non poter aprire un account su Instagram con il proprio cognome, perché il social network lo considera non allineato con la propria policy . Lo ha denunciato la stessa ...

Alessandra Mussolini: "Meta mi ha chiuso l'account Instagram" - Mondo Agenzia ANSA

La denuncia: "Non lo accettano per la policy della community. Ho messo 'Alessandra Gramsci' e 'Alessandra Berlinguer' e così me lo prendono, è pregiudizio" ...(ANSA) - STRASBURGO, 10 MAG - La vice capodelegazione di FI all'Eurocamera Alessandra Mussolini ha denunciato di non poter aprire un proprio profilo Instragram con il suo cognome a causa della policy ...