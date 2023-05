Alessandra Mussolini non riesce a creare un account su Instagram | “È per colpa del mio cognome” – Video

(Di mercoledì 10 maggio 2023) “Quando il pregiudizio diventa violenza”. Attraversa un, postato sui social (ma evidentemente non su tutti),ha denunciato l’impossibilità di aprire un proprio profilo sua causa del: “Se metto Gramsci mi permette di registrarmi” ha detto. In una seconda clip l’europarlamentare ha fatto sapere che può registrarsi a patto che spezzi, con segni di punteggiatura, il proprio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

- - >- Fotogramma . Una discriminazione per discendenza. Si potrebbe difinire così quanto denunciato dalla vice capodelegazione di Forza Italia all'Europarlamento...La denuncia: 'Non lo accettano per la policy della community. Ho messo 'Gramsci' e 'Berlinguer' e così me lo prendono, è pregiudizio' Bruxelles, 10 mag. -denuncia di non poter aprire un account su Instagram con il proprio cognome, perché il social network lo considera non allineato con la propria policy. Lo ha denunciato la stessa ...denuncia di non poter aprire un account su Instagram con il proprio cognome, perché il social network lo considera non allineato con la propria policy. Lo ha denunciato la stessa ...

Alessandra Mussolini denuncia: "Non posso aprire un profilo Instagram per via del mio cognome" la Repubblica

L'europarlamentare di Forza Italia denuncia l'impossibilità di attivare un account con il suo nominativo per via della policy del social network ...L'europarlamentare azzurra sostiene di non aver potuto aprire un profilo social a causa della policy del network. «È un pregiudizio che diventa violenza» ...