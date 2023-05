Alessandra Mussolini | Instagram non mi vuole per colpa del mio cognome

(Di mercoledì 10 maggio 2023) AGI - "Sto tentando da ieri di aprire un accountcon il nome. Lo faccio per lavoro, perché ormai le piattaforme sono fondamentali per lavorare. Dunque, sto cercando di aprire un accounte vengo bloccata. Mi hanno mandato una spiegazione in cui dicono che non accettano l'account per la policy della community. A quel punto, ho provato a farlo conGramsci, e me lo prendono. Ho provato conBerlinguer, e me lo prendono. Con, no. Ma io non mi cambio ilper. Questo è un pregiudizio che diventa violenza". Lo ha denunciato ai giornalisti l'eurodeputata di Forza Italia,, a ...

