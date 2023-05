Alessandra Mussolini contro Instagram | “Non mi fa creare un account con il mio cognome | è un pregiudizio”

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Per colpa del“ingombrante”,– vice capodelegazione di Forza Italia al Parlamento europeo – non può aprire una suo nome: la policy interna del social network glielo impedisce, temendo si possa trattare di un profilo che simpatizzi o riproponga le teorie del “Duce”. “Sono qui per denunciare un fatto – ha spiegatoai cronisti – io da ieri sto tentando, per lavoro perché queste piattaforme sono ormai fondamentali per lavorare, di aprire un miocon il nome ‘’ e mi viene bloccato. Mi è stato detto che non viene accettato per la policy della community. Io allora ho messo nomi comeGramsci, ...

Alessandra Mussolini denuncia: "Non posso aprire un profilo Instagram per via del mio cognome"

