Alessandra Amoroso paparazzata insieme al nuovo fidanzato Foto

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Nei giorni scorsi erano trapelate alcune indiscrezioni in merito alla vita sentimentale di. Dopo la fine della relazione con il produttore Stefano Settepani, conosciuto nel backstage di Amici, durata cinque anni, la cantante salentina era stata vista in compagnia di Aiello. Fra i due però era nata solo un’amicizia. L’ex vincitrice dell’ottava edizione del talent show di Maria De Filippi infatti aveva i dati prontamente stroncato il rumor che la davano legata al cantante. Nei giorni scorsi, Deianira Marzano aveva riportato attraverso il suo profilo Instagram alcune segnalazioni che vedevanolegata a un ragazzo di Olevano, tale Valerio Pastore. Indiscrezioni che sembrerebbero trovare conferma sulle pagine di Chi, in edicola da oggi. Il noto settimanale diretto da Alfonso Signorini ...