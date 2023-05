Aleandro Guadagna | l’uomo di 31 anni ucciso a Palermo per una lite col padrone di casa Fermato il killer

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Si chiamavae aveva 31il giovanea colpi di arma da fuoco stamane a. I carabinieri hannoa stretto giro il suodi, accusato di aver commesso l’omicidio a causa di alcune mensilità dell’affitto non pagate dalla vittima. Le indagini sono state molto rapide perché latra i due era nota ai rispettivi familiari: i Carabinieri sono andati adel presunto, un pensionato di 77, senza trovarlo subito dopo il ritrovamento del corpo di Alessandro. Il presunto aggressore è stato poi rintracciato e trovato da solo in un centro commerciale della zona, dove si è recato a piedi., che è risultato ...

VIDEO | Omicidio a Boccadifalco, il cadavere in strada e i pianti della madre: le immagini da via Mulino PalermoToday

