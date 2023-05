(Di mercoledì 10 maggio 2023) Al via le candidature per il quarto batch di A-Road, il programma di accelerazione edi Growth Capital dedicato allepiù promettenti che vogliono intraprendere un percorso per arrivare rapidamente al round Serie A. Growth Capital è l’advisor leader in Italia per aumenti di capitale e operazioni di finanza straordinaria per. Oltre a supportare Corporate e investitori nell’individuare i deal più promettenti sul mercato, la società consente aiimprenditori di strutturare e finalizzareo M&A con gli investitori del proprio network (Venture Capital, Family Office, Corporate e Business Angels), con un approccio tailor made lungo tutte le fasi del processo, che consente alladi continuare a crescere e concentrarsi sulla gestione del ...

...rispettivamente Presidente e Direttore di Peter Pan ODV che ospiterà l'evento nella sua sede di... formatori, esperti in, comunicatori e creativi, avvocati e commercialisti. L'evento ......00, i partecipanti potranno ascoltare gli speech del presidente di Assif Nicola Bedogni, dell'ideatrice del formatTo Say Letizia Bucalo Vita, di Antonio Del Prete, che darà ilai ...Prenderà ilil prossimo 12 maggio la terza edizione di CIAK , il progetto di CNA Cinema e Audiovisivo Emilia ... nella diversificazione dei pubblici, nei processi di produzione, nel, ...

Al via un fundraising per le migliori scaleup italiane QuiFinanza

RattanIndia Enterprises' businesses include electric mobility (Revolt Motors), e-commerce (Cocoblu Retail), fashion brands (Neobrands), fintech (Wefin), and drones (Neosky). Shares of RattanIndia ...Hotter shoes owner Unbound tumbled on Wednesday as it said that a funding deal had collapsed and reported a deterioration in trading conditions.