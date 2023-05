Al via il bando ‘Sport Missione Comune’

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Roma, 10 mag. (Adnkronos) – è stato presentato oggi presso la sala stampa della Camera dei Deputati ilComune 2023? promosso dall’Istituto per il Credito Sportivo (Ics), in collaborazione con l’Anci, e rivolto agli Enti Territoriali. La misura, introdotta dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi e presentata dal Vicepresidente Vicario di Anci, On. Roberto Pella, dalla Presidente Ics, Antonella Baldino, dal Segretario Generale di Anci, Veronica Nicotra e dal Direttore Generale di Ics Lodovico Mazzolin, è finalizzata a sostenere la realizzazione, la riqualificazione e gli interventi di efficientamento energetico dell’impiantistica sportiva anche connessi al Pnrr.Da oggi, i Comuni, le Unioni di Comuni, i Comuni in forma associata, le Città Metropolitane, le Province e le Regioni potranno presentare le ...

Diventa operativo ilper l'affidamento a terzi di spazi pubblici, rotatorie, fioriere e aree destinate a verde. Dopo aver raccolto le adesioni da parte di cittadini, attività e associazioni interessate, in base a ..."IlSport Missione Comune - ha spiegato il Vicepresidente Vicario dell'Anci, Roberto Pella, è uno degli strumenti d'investimento più attesi dai territori ogni anno e i risultati che presentiamo ...A Villa Migliavacca dibattito sulle proposte di ripristino del sentiero gravato da abusi Tra le comunicazioni anche l'abbattimento della Tari, 641 mila euro dal'Illumina' e a settembre ilai lavori per il tetto della Caserma dei Carabinieri. INTROBIO - E' ancora la strada abusiva in Val Biandino ad accendere gli animi in consiglio comunale di ...

Al via il bando di Istituto Credito Sportivo e Anci 'Sport Missione ... ANCI

La prima chiamata è stata per i medici pensionati, poi per quelli "sognatori", come lo slogan che ha accompagnato il bando lanciato dall'Ares a gennaio per le sedi disagiate della Sardegna, e ancora, ...(Adnkronos) - È stato presentato oggi presso la sala stampa della Camera dei Deputati il bando “Sport Missione Comune 2023” promosso dall’Istituto per il Credito Sportivo (Ics), in collaborazione con ...