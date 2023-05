Al Tg1 il cronista che rovinò Fini Chiocci svelò l’affare della casa di Montecarlo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Più di qualcuno forse l’avrà dimenticato ma il nome papabile del nuovo direttore del Tg1 (quello perlomeno su cui starebbe pressando la stessa Giorgia Meloni), Gian Marco, è lo stesso autore dello scoop sul caso Tulliani e sulladi, una vicenda che come noto ha devastato politicamente l’allora leadergalassiadestra, Gianfranco. Gian Marco, papabile nuovo direttore del Tg1, è l’autore dello scoop che devastò politicamente l’allora leader di AnDa allora sono passati oltre dieci anni, sul caso è ancora in corso un’inchiesta giudiziaria. E la “figlioccia” dello stesso– o quantomeno chi nell’immaginario collettivo la vede in questa maniera – Giorgia Meloni vuole a capo del ...