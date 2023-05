Al Pacino nel cast del film Modi | diretto da Johnny Depp

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 10 maggio 2023)tornerà dietro la macchina da presa in occasione dele neldel progetto ci sarà anche Al. Alreciterà neldel, che verràda, coinvolto anche come produttore tramite la sua IN.2. Il protagonista del progetto biografico sarà l'attore italiano Riccardo Scamarcio. La trama diracconterà due caotici giorni nella vita dell'artista italiano Amedeogliani (Riccardo Scamarcio), soprannominato dai suoi amici come. Mentre vive a Parigi, città divisa dalla prima guerra mondiale, ed è ricercato dalla polizia, ...