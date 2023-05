Al-Hilal-Messi | offerta da oltre 500 milioni

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il futuro di Leosembra essere ormai segnato in casa Psg, l’argentino andrà via ma ancora non si conosce la prossima destinazione Il futuro di Leosembra essere ormai segnato in casa Psg, l’argentino andrà via ma ancora non si conosce la prossima destinazione. Nonostante la smentita del padre, La Stampa ha riportato di un’indiscrizione circa un’dall’Al-di 600per la Pulce. Cifre monstre per l’ex Barcellona.