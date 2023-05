Al Blu di Prussia le opere di Pizzi Cannella

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 10 maggio 2023) di Maria Tartarone Realfonzo Al Blu di, nello storico Palazzo dei Mannajuolo, che accanto alla bellissima scalinata di via Dei Mille fu progettato per creare con via Filangieri un fondale scenico ancora oggi ammirabile, dal 27 aprile fino al 28 ottobre sono in mostra ledell’artistaraccolte con il titolo “Canzone”. Si tratta didi pittura, realizzate in tecniche varie. Tra queste le più ampie sono i “Vasi dei pesci”, oli su tela, alcuni di cm 74 per 100, che meravigliano per i colori brillanti eseguiti su uno sfondo soprattutto azzurro. Immagini stupefacenti sono anche le “Maruzzelle”, eseguite proprio per la città di Napoli, oli su tela per lo più di cm 80 per 45, disegni raffiguranti corpi femminili avvolti in abiti aderenti dai colori contrastanti, chiari e scuri. ...