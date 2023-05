Al Bano | Il Figlio Yari Rinuncia Al Cognome | Escluso Dall’ Azienda Di Famiglia!

Infatti, le vicende familiari dei genitori Ale Loredana Lecciso sono state spesso oggetto di ... Oltre a Jasmine, Loredana ed Albano hanno avuto anche un altro, Albano Junior. Dopodiché, ha ......"di": si viene sommersi dalle critiche, paragonati (forse inutilmente) al genitore famoso e tacciati di avere la strada già spianata. Lo ha raccontato anche Jasmine Carrisi , figlia di Al...Alha avuto quattro figli dall'ex moglie Romina: Ylenia , scomparsa il 31 dicembre 1993 e ...rominapower sifb Articolo precedente Ezio Greggio papà super orgoglioso alle nozze delGiacomo: ...

Al Bano: Mio padre non mi ha mai fatto carezze, ho fatto la stessa ... Fanpage.it

Robert De Niro è diventato papà per la settima volta! Il noto attore, 79 anni, lo ha annunciato nel corso di un’intervista rilasciata per la promozione del film About My Father. Una notizia alquanto i ...Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ha confessato la verità sul suo rapporto con Romina Power, prima moglie del padre: le sue parole.