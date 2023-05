...la corsa post - Covid verso i viaggi sta perdendo slancio e alcuni consumatori stanno frenando i budget per il tempo libero a causa dell'persistente e dell'instabilità economica.ha ...Sale l'attesa tra gli investitori per il dato sull'statunitense, in agenda domani, ... Zscaler (+2,61%), Palo Alto Networks (+2,48%), Datadog (+2,34%) e(+2,28%). Le più forti vendite,...Sale l'attesa tra gli investitori per il dato sull'statunitense, in agenda domani, ... Zscaler (+20,63%), CrowdStrike Holdings (+8,13%), Advanced Micro Devices (+5,79%) e(+4,80%). Le ...

Airbnb, inflazione e fallimenti bancari spaventano i vacanzieri. Giù le azioni Il Sole 24 ORE

La società californiana ha presentato risultati record per il primo trimestre di quest’anno, ma sono le previsioni a preoccupare ...Investing.com -- Airbnb ha registrato un utile nel primo trimestre dell'anno, grazie alla forte domanda di viaggi, anche se ha avvertito che la crescita nel secondo trimestre sarà tenuta sotto control ...