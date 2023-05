Airbnb | azioni crollano a causa caute previsioni su andamento degli affari

(Di mercoledì 10 maggio 2023) San Francisco, 10 mag. (Adnkronos/Dpa) - La società di affitti turisticiha deluso gli investitori con un outlook cauto. L'azienda prevede una crescita su base annua tra il 12% e il 16% nel trimestre in corso, ha dichiarato dopo la chiusura del mercato azionario statunitense. Ciò corrisponde a un significativo indebolimento del ritmo di crescita. Gli analisti si aspettavano una previsione migliore. Ledella società sono scese di oltre il 10% nelle contrattafter-hours. Tuttavia, il prezzo era già aumentato di quasi il 50% dall'inizio dell'anno. Il primo trimestre diè stato impressionante: le vendite sono aumentate del 20% a 1,8 miliardi di dollari. Il risultato è cheha guadagnato 117 milioni di dollari, mentre un anno fa era ancora in rosso.

