Non ci voleva. Il Milan ha perso Ismail Bennacer dopo soli 17 minuti dall'inizio del derby di Champions contro l'Inter, sul punteggio di 2 - 0 per i nerazzurri. L'algerino, partito titolare sulla ...caro Capitano. Per non parlare dei tanti traversoni sbagliati. Certo, poi c'è il penalty ...gliela incarta tre volte su tre. Ora c'è da sperare che in campionato la squadra non faccia ...#pioliout Milanista@rosanero (@kristiancenti) April 15, 2023out, vergogna Stefano Baggio (@1959stefano) April 15, 2023 Il Milan NON può perdere punti in questo modo, ha la testa ...

Ahi Pioli, Bennacer out per infortunio: problema al ginocchio destro La Gazzetta dello Sport