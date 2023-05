Infine, l'ultimo provvedimento è stato emesso nei confronti di un giovane di 29 anni che lo scorso 28 gennaio davanti alla discoteca Notr3 di via Pasquale Calviduedi polizia che ...Un uomo del Kentucky, con una lunga serie di crimini alle spalle, è stato condannato a 14 anni e due mesi di carcere (più tre anni di libertà vigilata) per aver aggredito deglidi polizia con lo spray urticante, mentre partecipava con la moglie all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Lo riporta l' Associated Press . Quella nei confronti di Peter Schwartz, di ...Peter Schwartz , che il 6 gennaio del 2021 partecipò all' assalto a Capitol Hill eglidi polizia con dello spray al peperoncino, è stato condannato a 14 anni di carcere. La condanna di Schwartz, originario del Kentucky e con alle spalle una lunga lista di reati, è la ...

Aggredì agenti a San Siro per Inter-Benfica, l’imprenditore ultrà pronto a risarcire tutti ItaSportPress