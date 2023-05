Agenzia delle Entrate | quali sono i beni esposti a pignoramento

Leggi su blowingpost

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Quando una persona contrae grossi debiti che non riesce a saldare comincia a ricevere dall’le temutissime cartelle esattoriali. Se anche quelle non lo inducono a saldare, si avvia l’esecuzione forzata, ossia si vendo idel debitore per soddisfare i creditori. Già, ma? Si può pignorare qualunque bene del debitore o alcuni si possottrarre all’esecuzione? Vediamo. La legge tutela anche il debitore La legge elenca un serie diche non posessere pignorati. Lo stesso vale per alcuni redditi. Vediamo dunqueimpignorabili eno. Si può pignorare la prima casa? Un creditore “normale” può anche ...