AEW | La federazione di Khan debutterà in una nota arena statunitense | ecco quale

(Di mercoledì 10 maggio 2023) La AEW,di Tony, sta facendo sempre piu’ passi da gigante per quanto riguarda la promozione ed ubicazione dei suoi eventi. Ha del clamoroso il debutto che avverrà a fine agosto in quel di Wembley ma per il momento Tony ha deciso di cambiare marcia anche negli stessi Stati Uniti tant’è che a luglio ci sarà un importante debutto in un noto palazzetto. La città Il 19 luglio, la creatura di Tony si affaccerà per la prima volta al TD Garden di Boston. Solitamente quando si andava in quelle zone ci si affittava la Agganis, decisamente meno numerosa e piu’ piccola della casa dei Boston Celtics.